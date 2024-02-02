كأس آسيا 2023.. سون يقود منتخب كوريا الجنوبية لإقصاء أستراليا

قاد سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي، منتخب كوريا الجنوبية إلى الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

أقصى منتخب كوريا الجنوبية، نظيره الأسترالي من كأس آسيا، بعد انتصار درامي بنتيجة 2-1، بعدما كان قريبًا من الخروج من البطولة القارية، حيث كان متأخرًا بهدف ، وأدرك التعادل في الوقت القاتل من اللقاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على كوريا الجنوبية بهدف للا شئ، أحرزه كريج جودوين في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكوري الجنوبي الضغط الهجومي على المنافس حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

ونجح الشمشون في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء، تسبب بها سون هيونج مين.

واتجهت مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا إلى الشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز سون هدفًا رائعًا من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة بطريقة مميزة من فوق الحائط البشري سكنت شباك حارس منتخب أستراليا في الدقيقة 104.

وبعد مرور دقيقة من الهدف، أشهر حكم المواجهة البطاقة الحمراء في وجه إيدين أونيل بعد تدخله العنيف على لاعب كوريا الجنوبية، ليحافظ رفاق سون على النتيجة حتى نهاية المباراة.

بذلك، تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 على حساب أستراليا، ليضرب موعدًا مع منتخب الأردن في قبل نهائي البطولة.