الثلاثاء.. محمود التهامي ينشد في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

تنطلق ليلة المديح للشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب حيث تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٦ فبراير.

يأتي ذلك بعد غياب طال لأكثر من خمس سنوات ومنع إقامة الموالد بمحافظة القاهرة منذ بداية تداعيات كورونا يعود الشيخ محمود التهامي بالإنشاد في المولد الزينبي بعد الحصول علي الموافقات الأمنية والمصنفات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة وستقوم مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل و التنظيم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومع الجهات المختصة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية في الاحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.