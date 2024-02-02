أحمد أمين لطه دسوقي: "اهى دي المناظر إللى بنشوفها لما الشباب ياخد فرص"

وجه الفنان أحمد أمين رسالة إلى العاملين بالمجال الفنى، من مخرجين وكتاب وصناع ومنتجين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حالة خاصة"، وتألق الفنان الشاب طه دسوقى فى أداء دور الشاب الذى يعانى من التوحد، فى أول بطولة درامية له.

ونشر الفنان أحمد أمين على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنان طه دسوقى بطل العمل، وعلق على الصورة بكلمات إعجاب ورسائل إلى صناع الفن.

وعلق الفنان أحمد أمين من خلال رسالته قائلاً "اهي دي يا سيدي المناظر إللى بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندى مساحة لحد معملش حاجه قبل كده، بنشوف مناظر تشرح القلب وتفرح زي طه دسوقى فى أول بطولة، وعبدالعزيز النجار كمخرج اول مره لعمل درامي".

وتابع : "ده الحقيقة الدور اللى لازم دايما نعمله، إننا نصدق فى المواهب الجديدة إللى تستحق ونسيبلها المساحة والفرصة، ساعتها هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتأثر".

وإختتم الفنان أحمد أمين "وهى مصر كده هتفضل ولاده ومليانه مواهب وأجيال جديده تستاهل احلى سلام وتحيه، مش هقولكم مبروك يا حبايبي ليكم، أنا هقول مبروك للمجال إنضمامكم ليه كفانين".

شارك الفنان أحمد أمين كضيف شرف فى المسلسل فى حلقاته الأولى، وقدم شخصية مقدم برامج "الجوائز"، والذى أبدع فى آخر مشهد له مع الفنان طه دسوقى، ونال إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

المسلسل بطولة طه دسوقى، غاده عادل، حسن أبو الروس، هاجر السراج، نبيل على ماهر، وئام مجدى، أحمد الازعر، تأليف مهاب طارق، والإخراج عبدالعزيز النجار.

تدور أحداث المسلسل حول الشاب نديم الذى يعانى من التوحد، ولكنه يمتلك قدرات عقلية مميزة، وذكاء فطرى بشكل كبير، يتقدم للإلتحاق للعمل كمحام بأحد المكاتب الكبري، ويتميز فى حل العديد من القضايا، وتتشابك الأحداث بتصاعد تشويقى للعديد من العلاقات الإنسانية بين الابطال.