الصحفيين تشارك في أسبوع الإسكندرية للصورة

لأول مرة تخرج الأعمال الفائزة بمسابقة التصوير الصحفي الدورية التي تنظمها نقابة الصحفيين من القاهرة لتشارك في فعاليات "أسبوع الإسكندرية للصورة" في دورته الأولي، بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.

يضم المعرض كل الصور الفائزة بالمراكز الاولي، بالإضافة إلي العشرة الاوائل والأعمال التي صعدت لمرحلة الجوائز، كما أشار مجدي ابراهيم رئيس شعبة المصورين بالنقابة، وسيفتتح المعرض في الثاني من فبراير ويستمر حتي يوم 10 فبراير، ومفتوح للجمهور للحضور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتي التاسعة مساءا.

وقال ابراهيم " منذ أن بدأت هذه المسابقة في عام 2007 وتقام دون توقف، ولكنها للمرة الأولي بعد 17 عاما يقام معرضا لها خارج الشعبة ليكون ضمن فعاليات اسبوع الصورة بالإسكندرية في دورته الأولي، الذي تنظمه فوتوبيا فهو حدث مهم ومميز بالإضافة إلي إنها فرصة لعدد كبير من المصورين الذين يشاركون في المسابقة من الإسكندرية ليكون لهم حضور مميز، ففكرة أن يقام معرض المسابقة في بلدهم ليروا صورهم التي شاركوا بها أمرا محفزا خاصة مع صعوبة حضور الكثير منهم إلي القاهرة لحضوره مع اهله أو ذويه أو حتي أصدقاؤه لأنهم من أهل الإسكندرية، بالإضافة إلي كونها محافظة كبيرة والعرض بها سيكون مهم، وتكرار المعرض خلال الأعوام القادمة سيكون سنة حميدة جدا وخطوة مهمة نتمني أن نكررها في العديد من المحافظات، لذلك نعتبر مشاركتنا في اسبوع الاسكندرية للصورة مصدر سعادة وفخر لنا".

وعن مسابقة هذا العام فأشار" اشترك في مسابقتنا هذا العام نحو 360 المصورين منهم 225 زميلا و136 زميلة مقارنة بـ215 مشاركا فى العام الماضى بإجمالي 3000 صورة، وعرضنا منها أكثر من 400 صورة، ولكن المساحات في القاهرة كانت أكبر بعض الشئ عن القاعة التي ستحتضن المعرض بالإسكندرية لذلك قمنا بنقل الأعمال الفائزة بالنقابة إلي هناك، والتي تضم الفائزين في 8 فروع وهي التالية الصورة الصحفية والرياضية والحياة اليومية داخل مصر، والحياة اليومية للمصورين المصريين خارجها، والحياة اليومية للطلبة، ومسابقة المالتميديا، والفرع الجديد هذا العام هو الصورة السياحية، وايضا فرع القصة المصورة والتي ترعاها دوما فوتوبيا، فهم يدعموننا دائما منذ سنوات طويلة لإنهم يهتمون بذلك الفرع، ولكن الملحوظة المهمة ليست فى ارتفاع عدد المشاركين فقط، ولكن فى المستوى الفنى المرتفع أولا".

وأضاف "ولن يقتصر الأمر بمشاركة الشعبة في أسبوع الإسكندرية للصورة، حيث سيتم تقديم محاضرة بعنوان "الصورة الصحفية بين الفن والتوثيق" فنحن نريد أن ندمج بين المصوريين الصحفيين، وغيرهم ممن يصورون من أجل الفن، فنحن نريد تلاقي الجهتين وأن تكون الصورة الصحفية فنية، فمن المهم جدا أن يتم توثيق الحدث بطريقة فنية مبدعة".

وعلى الجانب الآخر أكدت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا " نحن هدفنا دوما دعم التصوير والمصورين من خلال التعليم وإقامة المعارض عن طريق أختيار أفضل العناصر في مجال التصوير، ومن أهم الأماكن التي كان من الضروري التعاون والتنسيق معها هي شعبة التصوير بالنقابة الصحفيين، وشاركنا بدعم المسابقة الخاصة بها من خلال القصة المصورة، ولكن لن يقتصر التعاون إلي ذلك الحد، فلقد كان من المهم أن تشارك شعبة التصوير بنقابة الصحفيين في هذا الحدث الأول من نوع بالإسكندرية، فهي المرة الأولي كما أكد مجدي ابراهيم رئيس الشعبة يخرج فيها هذا المعرض خارج الشعبة ليكون جزءا من أسبوع الإسكندرية للصورة، تحت عنوان Egypt Press Photo لعام 2023، لتقديم الأعمال الفائزة في جوائز أٌقدم مسابقة تصوير في مصر والتي تقدمها النقابة منذ 17 عاما، كما إننا نشارك بالدعم منذ فترة فيها، ولذلك كان من الضروري أن يتم نقل المعرض الخاص بالأعمال الفائزة بالنقابة إلي هناك خاصة مع مشاركة عدد من المصورين السكندريين بأعمالهم فيه، وأيضا الإستفادة للشباب من الهواة ومحبي التصوير للشكل الصحفي للصورة بمختلف أنواعها".

وأضافت " ولن يقتصر الأمر على المعرض الذي سيتم إفتتاحه يوم 2 فبراير في تمام السادسة مساءا، بل سيشارك الأستاذ مجدي إبراهيم رئيس الشعبة، ومحمد هشام أمين صندوق الشعبة في محاضرة بعنوان "الصورة الصحفية بين الفن والتوثيق" والتي ستقام في نفس اليوم في تمام الثانية ظهرا بمركز الجيزويت الثقافي".

يذكر أن أسبوع الإسكندرية للصورة يقام في الفترة من 1 إلي 10 فبراير القادم وتنظمه فوتوبيا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وستقام الفعاليات في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية: مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني، كما تشارك سفارتا هولندا وفرنسا في هذا الحدث من خلال العديد من المحاضرين والمصورين.