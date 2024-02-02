رسميًا.. الجزائري سعيد بن رحمة من وست هام إلى ليون الفرنسي

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، ضم الجزائري سعيد بن رحمة، جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد ليون مع سعيد بن رحمة من وست هام على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، أي حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويستمر عقد بن رحمة مع ليون لمدة 6 أشهر، بالرغم أن هناك عدة تقارير أشارت بأن النادي الفرنسي، سيضم النجم الجزائري بعد نهاية فترة الإعارة، وذلك بتفعيل بند الشراء النهائي.

وكانت صفقة انتقال بن رحمة إلى ليون، فشلت منذ أيام قليلة، بسبب خطأ من وست هام، ليقرر النادي الفرنسي تقديم شكوى ضد النادي اللندني إلى فيفا، الذي بدوره فتح تحقيقًا بشأن الواقعة، وذلك قبل إتمام الصفقة ونجاحها بعد غلق الميركاتو الشتوي نهائيًا.

ويرتدي بن رحمة، القميص رقم 17 مع ليون، ليبدأ رحلة النهوض بالفريق من كبوته في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى برصيد 16 نقطة.

وأكدت تقارير صحفية، أن ليون سيدفع 5 ملايين يورو إلى وست هام، مقابل استعارة بن رحمة لبقية الموسم الحالي.

كما أفادت التقارير بأن ليون سيدفع ما يقرب من 12 مليون يورو في حال رغب في ضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي من وست هام.