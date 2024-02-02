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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سقوط أمطار غزيرة في البرلس بكفر الشيخ

والمحافظ يشدد على كسح المياه من الشوارع

مياه الأمطار بالبرلس
مياه الأمطار بالبرلس
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تعرض مركز ومدينة البرلس بكفر الشيخ لتساقط أمطار غزيرة مساء اليوم الجمعة ،ما أدى إلى غرق العديد من الشوارع 

وكلف ،اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رئاسة الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، لرفع وكسح مياه الأمطار، من محاور الطرق والشوارع الرئيسة، مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف" سليم أبوشريف" رئيس مدينة برج البرلس، بالتعاون مع وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة برئاسة " محمود زهران"، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة

وشددً على ضرورة إستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتعرض محافظة كفر الشيخ ، لموجة من الطقس المتقلب ، حيث تتكاثر السحب وتشتد البرودة وتنهمر مياه الأمطار من حيناً لأخر.

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