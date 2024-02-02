مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

شهد طريق أسيوط الصحراوى الغربي - الفيوم انقلاب سياره ملاكى بعد كمين الروس، نتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 3 أشخاص آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المتوفين لمشرحة مستشفى الفيوم العام ونقل المصابين للعلاج، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين الروس، نتج عنه مصرع سيدتين وهن : رباب رمضان غريب ٤٣ سنه - ومنى ابراهيم هشام ٤٠ سنه، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم طفل يدعى آدم عبدالرحمن مختار ٧، وعصام أحمد وفرج الله عبد الخالق، وتم نقل المصابين للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية وعلاجهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة ٤ أيام.