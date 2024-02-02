كأس آسيا 2023.. منتخب كوريا الجنوبية يتعادل مع أستراليا ويتجهان للشوطين الإضافيين

سجل منتخب كوريا الجنوبية، تعادلًا قاتلًا أمام نظيره الأسترالي، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على كوريا الجنوبية بهدف للا شئ، أحرزه كريج جودوين في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكوري الجنوبي الضغط الهجومي على المنافس حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

ونجح الشمشون في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء، تسبب بها سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي.

واتجهت مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا إلى الشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1.

ويواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وأستراليا، منتخب الأردن في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023، في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.