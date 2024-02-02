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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

معرض الكتاب.. نادين جاد تشارك بـ"الإتيكيت"

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تشارك الكاتبة نادين جاد خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بإصدار جديد تحت عنوان "الإتيكيت".

تقدم  جاد في هذا الكتاب روشتة للقارئ  لمعرفة الإتيكيت الصحيح، وكيفية التصرف الصحيحة في كثيرٍ من المواقف التي تتعرض لها يوميًّا أو معرفة آداب المناسبات العامة والخاصة سواء في العمل والشارع ومع الأصدقاء وكل مكان تذهب إليه بل هو كتاب يعلمك كيفية احترام الآخرين وحسن التعامل معهم على المستوى الإنساني.

كما يعلم الكتاب كيف تترك انطباعًا جيدًا في نفوس الآخرين وتكسب احترامهم وتقديرهم ويساعدك للتكيف والانسجام مع الآخرين في شتى المواقف مهما اختلفت الشخصيات والطباع وتنوعت الجنسيـات والثقافات

وتقول نادين جاد: “دائما ما كانت المرأة  يشغلها في كل تفاصيلها كيف تكون جميلة ومثقفة وكيف تتصرف في كل شؤون الحياة وكيف تكون صاحبة بصمة جميلة وقوية في كل مكان وقدوة حسنة”.

يذكر أن نادين جاد عملت في كثير من المجلات والإذاعة والبرامج منها برنامجي "انتي أحلى مع نادين" و"خليكي استايل مع نادين"، وعملت في باب تعلم الاتيكيت مع نادين في مجلة نور للأطفال تحت إشراف دار الأزهر الشريف لتعليم فن الاتيكيت، بالإضافة إلى  حلقة أسبوعية على قناة dmc  ببرنامج السفيرة عزيزة عن الاتيكيت لمدة 3 سنوات.

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IMG-20240202-WA0046
معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الاتيكيت فن الاتيكيت