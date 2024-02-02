مصرع شخص اصطدم به قطار بشبين القناطر

اصطدم قطار بشخص على خط السكة الحديد بين طحانوب وكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إخطارًا من مأمور مركز شبين بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص وأسفر عن وفاته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "أشرف م ب " 44 سنة، عامل، أثناء تخطيه السكة الحديد صدمه القطار ولقي مصرعه، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.