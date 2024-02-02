تفاصيل مثيرة حول العثور على طائرة أميليا إيرهارت المفقودة منذ 87 عامًا

شغل اختفاء الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت أثناء تحليقها فوق المحيط الهادئ عالمنا لمدة تقارب 87 عامًا، مما أدى إلى إثارة عدد لا يحصى من التحقيقات والبعثات للعثور على إجابات حول مصير الطيارة المحبوبة.

انضمت أحدث مجموعة إلى البحث - وهي فريق من علماء الآثار تحت الماء وخبراء الروبوتات البحرية في شركة الرؤية البحرية العميقة، وهي شركة استكشاف المحيطات المقرَّة في تشارلستون، كارولاينا الجنوبية - وتقول إنها ربما وجدت دليلا يمكن أن يجلب بعض الإغلاق إلى قصة إيرهارت.

عن طريق استخدام صور السونار، أداة لرسم خرائط قاع المحيط التي تستخدم الأمواج الصوتية لقياس المسافة من قاع البحر إلى السطح، تمكن الفريق من رؤية غريبة في المحيط الهادئ - تحت الماء بعمق يزيد عن 16،000 قدم (4،877 أمتار) - تشبه طائرة صغيرة. يعتقد الفريق أن تلك الغريبة يمكن أن تكون طائرة لوكهيد 10-E إلكترا، الطائرة ذات 10 ركاب التي كانت تقودها إيرهارت عندما اختفت أثناء محاولتها التحليق حول العالم.

أعلنت الرؤية البحرية العميقة عن الاكتشاف من خلال منشور على إنستغرام يوم السبت 27 يناير، ويعتبر بعض الناس أنها واحدة من أعظم الألغاز على الإطلاق، أعتقد أنها في الواقع أعظم الألغاز على الإطلاق"، قال الرئيس التنفيذي للشركة توني روميو، وهو طيار وضابط استخبارات سابق في القوات الجوية الأمريكية. "لدينا فرصة لتوفير إغلاق لواحدة من أعظم القصص الأمريكية على الإطلاق".

تم التقاط الصور تقريبًا على بعد حوالي 100 ميل (161 كيلومترًا) من جزيرة هاولاند، وقال روميو، النقطة التي كان من المتوقع أن تهبط فيها أميليا إيرهارت والملاح فريد نونان بعد آخر إقلاع لهما من لاي، بابوا غينيا الجديدة. تم العثور على الزوج بعد 16 يومًا من البحث المكثف الذي قامت به الحكومة الأمريكية.

فحصت الرؤية البحرية العميقة أكثر من 5,200 ميل مربع (13,468 كيلومتر مربع) من قاع البحر باستخدام مركبة تحت الماء ذاتية التحكم متقدمة تعرف باسم هوغين 6000، وهي ترسم خرائط قاع البحر باستخدام تكنولوجيا السونار. بدأت بعثة الشركة في أوائل سبتمبر 2023 وانتهت في ديسمبر، وقال روميو لـ CNN.

يأمل روميو في العودة إلى الموقع خلال العام للحصول على تأكيد أكبر على أن الغريبة هي طائرة، والتي من المحتمل أن تتضمن استخدام مركبة تحت الماء ذات تحكم عن بعد (ROV) مع كاميرا تسمح بتحقيق الكائن بشكل أوثق. كما سيراجع الفريق إمكانية إحضار اكتشافه إلى السطح،

وقال روميو"بينما من الممكن أن يكون هذا طائرة وربما حتى طائرة إيرهارت، إلا أنه من السابق لأوانه القول بذلك بشكل نهائي. يمكن أن يكون أيضًا ضجيجًا في بيانات السونار، أو شيئًا جيولوجيًا، أو طائرة أخرى"

قال أندرو بيتروسكا، عالم الآثار تحت الماء في معهد سكريبس للمحيطات في جامعة كاليفورنيا "على الرغم من ذلك، إذا كنت أبحث عن طائرة إيرهارت وكانت لدي هذه الهدف في مجموعة البيانات، فسأرغب في التحقيق فيها بشكل أعمق"، قال بيتروسكا في بريد إلكتروني.

نظريات حول اختفاء إيرهارت



اقترح فيلم وثائقي لقناة الحكاية في عام 2017 نظرية تقول بأن إيرهارت ونونان قد تحطما في جزر مارشال - على بعد حوالي 1,000 ميل (1,609 كيلومترًا) من جزيرة هاولاند - حيث تم القبض عليهما ونقلهما إلى جزيرة سايبان، واحتجزا هناك وماتا في النهاية. كانت النظرية مستندة إلى صورة من الأرشيف الوطني الأمريكي تظهر عدة أشكال غامضة؛ زعم المحققون أن الطيارة والطائرة في الصورة.

افترضت مجموعة تيغار للطيران التاريخي في عام 2016 أن إيرهارت ونونان نجوا هبوطًا صعبًا على شعاب في المحيط الهادئ ولكنهما ماتا في وقت لاحق كناجيات عندما لم يتمكن الزوج من الاتصال الإذاعي لطلب المساعدة. زعم فريق تيغار أن هيكلًا عظميًا لكاستاواي وجد على جزيرة نيكومارورو، كيريباتي، في عام 1940 تطابق "طول وأصل عرق إيرهارت".

النظرية الأكثر اعتمادًا، التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية ومتحف سميثسونيان، هي أن إيرهارت ونونان تحطما في المحيط الهادئ قرب جزيرة هاولاند عندما نفدت الطائرة من الوقود.

الصورة السونارية الجديدة للطائرة المفقودة المقترحة تثير اهتمامًا خاصًا بسبب قرب الغريبة من جزيرة هاولاند، وقالت دوروثي كوكران، الحفارة للطيران العام في قسم الطيران في متحف الطيران والفضاء الوطني الأمريكي. في آخر اتصالات إيرهارت، أصبحت الإرساليات الإذاعية لها أقوى تدريجيًا كما اقتربت من جزيرة هاولاند، مما يشير إلى أنها كانت تقترب من الجزيرة قبل أن تختفي، قالت كوكران.

ومع ذلك، تفتقد الغريبة على شكل طائرة التي كشف عنها Deep Sea Vision بعض الميزات المعينة لطائرة إيرهارت من طراز لوكهيد إلكترا، مثل المحركات المزدوجة،

وفقًا لدايفيد جوردان، مؤسس ورئيس شركة نوتيكوس، وهي شركة استكشاف عميق للمحيطات قامت بعمليات بحث عن الطائرة المفقودة، فمن المستحيل تحديد أي شيء من صور السونار بمفردها حيث يمكن أن يكون الصوت صعبًا ويمكن أن يتضرر الكائن بطرق غير متوقعة مما يؤدي إلى تغيير شكله. لهذا السبب، لا يمكنك أبدًا القول بأن شيئًا ما هو (أو ليس) من صورة السونار بمفردها"، قال جوردان في بريد إلكتروني.

للتأكد من أن الغريبة الجديدة المكتشفة هي طائرة إيرهارت، سيتعين العودة إلى الموقع للتحقيق في الطائرة بشكل أعمق، وتحديدًا، تحديد شهادة "NR16020" التي كانت مطبوعة على الجانب السفلي من جناح لوكهيد الضائع، قال جوردان. إذا تم العثور على الطائرة في مثل هذا العمق في المحيط، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة جدًا ومحتوى الأكسجين منخفضًا، فقد يتم الحفاظ على الطائرة بشكل جيد جدًا،

وأوضح جوردان، (إيرهارت) كانت نجمة العصر، تايلور سويفت لعصرها ... الجميع يشجعونها، يريدونها أن تجتاز العالم، وتختفي بدون أي أثر"، قالت كوكران. "إنه لغز القرن العشرين، والآن نحن في القرن الحادي والعشرين".