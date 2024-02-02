وزير خارجية فرنسا يبدأ جولة إلى الشرق الأوسط غدًا لبحث وقف إطلاق النار

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنى غدًا السبت جولة إلى منطقة الشرق الأوسط تستمر 3 أيام تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، اليوم الجمعة، أن جولة سيجورنى تهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وأيضا الحديث عن إعادة فتح أفق سياسي.

وأشار لوموان إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبدأ سيجورنى جولته بمصر ثم الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم إلى لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي بنظرائه في المنطقة في إطار التنسيق الوثيق بين فرنسا وشركائها الإقليميين من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس الفرنسي للسلام والأمن للجميع.

وشدد لوموان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة وهي حل الدولتين.

وتُعدّ هذه الجولة فرصة مهمة لوزير الخارجية الفرنسي لبحث آخر التطورات في المنطقة مع مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الجهود الفرنسية لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.