يسرى عبد الله: عبد الرحيم كمال استخدم التقنيات المسرحية في "كل الألعاب للتسلية"

أكد الناقد الدكتور يسرى عبد الله على أن الكاتب عبد الرحيم كمال قد استطاع أن يحقق تيمة الثنائية خلال روايته "كل الألعاب للتسلية" والتي تتجسد في الثنائية التي نشأت بين رجل السلطة والتابع، وأيضًا الثنائية بين لاعب الكرة وفنان الكوميديا.

وتابع عبد الله خلال كلمته بحقل توقيع ومناقشة رواية كل الالعاب للتسلية :" إلى أن هذا النص به إمكانات واعدة واضافية بتقديم بما يسمى بـ "الصورة الروائية" وفي الحقيقة أن الأمر اللافت أيضًا إلى وجود بعض التقنيات المسرحية في بنية هذه الرواية، والذي نجده متجسدًا في الحس الفكاهي أو الكوميدي الذي طرح داخل هذه الرواية ، والذي نجده في العلاقة الكوميدية بين شخصية لاعب الكرة ونجم الكوميديا في الرواية ، لتكتمل رباعية الرواية .

وانطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة رواية "كل الألعاب للتسلية " للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والذي صدر حديثًا بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وذلك بحضور الناقد الكبير الدكتور يسري عبد الله أستاذ النقد وتدير الحوار والمناقشة الدكتور صفاء النجار ، وذلك بقاعة فكر وإبداع في بلازا 1 بأرض مصر للمعارض الدولية .

الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بعملين آخرين وهم "موت العالم"، ومجموعة من المشاركات بمقالات مجمعة بعنوان "مصر الحال والأحوال"، وقدم العديد من المشاركات الفنية بالعديد من الأعمال أبرزها "شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، نجيب زاهى زركش، ونوس"، إلى جانب المشاركه فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الحشاشين".