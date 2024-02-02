الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من خان يونس لرفح بسبب تصاعد الأعمال العدائية

قالت الأمم المتحدة أن تصاعد الأعمال العدائية في مدينة خان يونس، جنوب غزة، يدفع آلاف المدنيين للفرار إلى رفح، التي تضم أكثر من 1.4 مليون من سكان غزة وهي مكتظة بالفعل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأوضح ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن :"في الأيام الأخيرة، واصل آلاف الفلسطينيين الفرار إلى الجنوب، الذي يوجد به بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة. ويعيش معظمهم في خيام أو في العراء."

وأعرب عن خوفه من وصول القتال إلي رفح، مضيفا: "نخشى ما سيأتي لاحقا."

وبينما يفر المدنيون إلى رفح بحثا عن الأمان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستهدف المنطقة بعد تحقيق مهمته في خان يونس.