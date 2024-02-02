الذكاء الاصطناعى يشارك فى تطبيقات الملابس اليومية الحديثة

ابتكر العلماء العديد التحديثات باستخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير الخلاياء الذكية لدمجها بالملابس اليومية تعتمد على الالياف المبتكرة القابلة للارتداء كما اكدت الابحاث الصينية إن الألياف مقاومة للماء والغسيل.

وستكون السترة المجهزة بمثل هذه الألياف قادرة على تبادل الصور الفوتوغرافية مع مستخدمين آخرين من خلال نظام اتصال لاسلكي يعتمد على مكونات بصرية.

وستساعد القبعة المحاكة بطريقة مماثلة الشخص الضعيف البصر على عبور الطريق بسلامة عن طريق إرسال إشارات إلى هاتفه الذكي. يمكن للسترة "الذكية" التي يتم ارتداؤها قبل ارتياد المتحف أن تكون بمثابة مرشد سياحي حيث تجمع معلومات حول المعروضات وتنقلها إلى سماعة أذن المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه الألياف أن تجد استخداما واسعا في مجال الصحة والطب ويخطط فريق العلماء أيضا لتطوير بطاريات تتضمن أليافا ذكية في المستقبل لتغذية شاشات العرض وعناصر الحوسبة بالكهرباء ويحتمل أن يحل طقم من هذه الألياف محل الهواتف الذكية المألوفة.