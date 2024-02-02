تقرير أممي: 30% من مباني غزة تضررت بسبب الحرب

كشف تقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" اليوم الجمعة أن حوالي 30% من مبانِ قطاع غزة قد تضررت منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 69 ألفًا و147 مبنى.

وأجرى المركز تقييمًا شاملًا للأضرار والدمار اللذين لحقا بالمباني في قطاع غزة، مستندًا إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم جمعها يومي 6 و7 يناير 2024.

وقارن "يونوسات" صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها في 6 و7 يناير 2024 بالصور من 1 مايو 2023 و10 مايو 2023 و18 سبتمبر 2023 و15 أكتوبر 2023 و7 نوفمبر 2023 و26 نوفمبر 2023.

وخلص التقرير إلى أن 22 ألفًا و131 مبنى دُمر، بالإضافة إلى 14 ألفًا و66 مبنى آخر تعرض لأضرار جسيمة و32 ألفًا و950 مبنى تعرض لأضرار متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي غزة وخان يونس شهدتا أكبر زيادة في الأضرار، حيث تضرر 10 آلاف و280 مبنى في غزة، و11 ألفًا و894 مبنى في خان يونس حديثًا مقارنة بتحليل المركز السابق.

ونوه التقرير إلى أن حوالي 93 ألفًا و800 وحدة سكنية قد تضررت في قطاع غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها "يونوسات".

وأكد مركز الأمم المتحدة أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب والتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لجهود الاستجابة الفعالة.

يُعدّ هذا التقرير بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي حول حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وضرورة العمل على إنهاء الصراع وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأطفال والمحتاجين.

وتؤكد هذه المعلومات على أهمية العمل على حماية المدنيين والبنى التحتية في غزة، وضرورة وقف الحرب وبدء عملية إعادة الإعمار.