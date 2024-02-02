الدفاع الروسية تعلن عن خسائر فادحة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تحييد 798 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 40 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف:

صدت القوات الروسية 5 هجمات للجيش الأوكراني.

بلغت خسائر العدو 45 عسكريا، فضلًا عن تدمير مدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك:

صدت القوات الروسية 3 هجمات للجيش الأوكراني.

بلغت خسائر العدو 270 عسكريا، فضلًا عن تدمير أسلحة وعتاد عسكري وعربات قتالية ومدافع غربية.

محور دونيتسك:

صدت القوات الروسية هجومين للجيش الأوكراني.

بلغت خسائر العدو 290 عسكريا، فضلًا عن تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له، وناقلة جند مدرعة M113 أمريكية.

محور جنوب دونيتسك:

تم القضاء على 100 عسكري أوكراني وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

محور زابوروجيه:

تم تحييد 55 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتدمير مدافع غربية.

محور خيرسون:

بلغت خسائر العدو 38 عسكريا، فضلًا عن تدمير مدافع غربية.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية:

صاروخي "أولخا" سوفيتيين.

40 مسيرة أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

وتؤكد هذه الخسائر الفادحة على استمرار تقدم القوات الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا، وقدرة الدفاعات الجوية الروسية على صد هجمات الجيش الأوكراني.