وزير الخارجية الفرنسي يزور القاهرة لبحث أزمات الشرق الأوسط

يقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، بأول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 3 إلى 6 فبراير. حيث سيستهل الجولة الشرق أوسطية بمصر ثم يتوجه الى والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم يختتم زيارته إلى لبنان.

وعلمت البوابة نيوز من وزارة الخارجية برنامج الوزير حيث سيصل إلى القاهرة يوم 3 فبراير ثم يتوجه في اليوم التالي 4 فبراير إلى عمان ثم يصل يوم 5 فبراير إلى تل أبيب، إسرائيل ويختتم جولته يوم 6 فبراير بالوصول إلى بيروت، لبنان ثم العودة في المساء إلى باريس.

ويلتقي الوزير بنظرائه وزراء خارجية دول المنطقة لمناقشة معهم أزمات الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية في غزة وبحث آلية لإنهاء الصراع واحتواء امتدادها في المنطقة باتفاقية هدنة وتبادل الأسرى، كما يبحث الوزير آليات إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، بالإضافة إلى بحث الملفات ذات الإهتمام المشترك بين فرنسا ودول الشرق الأوسط.