إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط ورأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة أمس عن إزالة ٢٩ حالة تعد تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ١٣٩٦ متر مربع .

وفى هذا السياق، أشارت "عوض" إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الأسبوع الأول من الموجة إلى ٧٨ حالة بمساحة اجمالية ٧٧٨٤.٥متر مربع .

ولفتت محافظ دمياط إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .

وأعلنت محافظ دمياط ، استمرار حملات الموجة ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٧ حالات تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط ومدينة رأس البر.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفى سياق متصل،بحثت " محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات ، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط.