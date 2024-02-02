خبراء: غسول الفم ربما يرفع ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض السكري

يستخدم الناس غسول الفم كجزء أساسي من روتين العناية بالصحة الفموية، تظهر أبحاث حديثة إلى أن هذا العادة قد يكون أكثر ضررًا مما كان متوقعًا، حيث يرتبط بزيادة في خطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى.

وتشير الأبحاث إلى أن خصائص قتل البكتيريا في غسول الفم قد تكون الجانب السلبي، حيث يتسبب في القضاء على بكتيريا جيدة ضرورية لصحة القلب ومقاومة الجسم للأمراض، كما أن دراسات تبين أن استخدام غسول الفم بشكل مكثف يرتبط بارتفاع خطر ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل هذا المنتج ليس فقط غير فعّال بل قد يكون مؤذيًا.

المزيد من البحوث تسلط الضوء على خطر زيادة الإصابة بالإنتان وزيادة فرص الوفاة، مما يجعل غسول الفم في مرمى الشكوك بشأن تأثيره السلبي على الصحة.

على الرغم من الجدل المحيط بهذا الموضوع، يبدو أن الحفاظ على توازن بين الفوائد المحتملة والمخاطر الصحية أمر حيوي، وتحث التوجيهات الطبية على التقييم الدقيق لحالة كل فرد قبل استخدام غسول الفم، مع التشاور مع الأطباء لاتخاذ قرار مستنير بشأن الفوائد والمخاطر.

يعتبر التوعية بأن هناك خيارات طبيعية للعناية بالفم، قد تكون أقل ضررا وفعّالة في الحفاظ على الصحة الفموية، أمرًا حاسمًا، وتنتهج النداءات للمستهلكين بضرورة دراسة تأثيرات غسول الفم وفحص البدائل الطبيعية للحفاظ على الصحة بطرق أكثر أمانًا.

يظل الجدل حول فوائد ومخاطر غسول الفم حيًّا، مما يدعو لمزيد من البحث والتوعية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الفموية.