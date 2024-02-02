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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس آسيا 2023.. سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية أمام أستراليا

سون هيونج مين لاعب
سون هيونج مين لاعب منتخب كوريا الجنوبية
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أعلن الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أستراليا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.

ويواجه منتخب كوريا الجنوبية، نظيره الأسترالي، اليوم الجمعة، على ملعب استاد الجنوب، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي، هجوم المنتخب الكوري الجنوبي أمام أستراليا، كما يتواجد المدافع كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ الألماني، ولي كانج إن جناح باريس سان جيرمان الفرنسي في التشكيل الأساسي للشمشون.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023، في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وأستراليا، منتخب الأردن في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة أستراليا

حراسة المرمى: هيون وو

خط الدفاع: هوان - كيم مين جاي - جوون - سيول ونج يو

خط الوسط: يونج وو- هوانج - سون هيونج مين 

وفي الهجوم: لي كانج إن - تشو كيم سونج - هوانج هي تشان.

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