بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة السابعة لمسابقة الصوت الذهبي

يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، بدء تلقي طلبات الإشتراك في الدورة السابعة من مسابقة "الصوت الذهبي"، التي أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ودعماً للمواهب الجديدة.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ويكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى عن 30 سنة، ويقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتي العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

يتم سحب استمارة الإشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق أو من الموقع الإلكتروني للصندوق.