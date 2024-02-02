3500 قرد يغزون المحلات في مدينة تايلاند ويجبرون السياح على الهروب

في ظاهرة غريبة انتشر الكثير من القرود في شوارع مدينة لدوبوري في تايلاند، مما أثار الخوف والهلع للسياح وعرضهم للابتعاد، وكذلك أضطرت الشركات والمحال التجارية على الإغلاق.

وأشارت تقارير إعلامية، أن عدد مهول مكونا من نحو 3500 قرد اجتاحوا وسط المدينة، مما اضطرالكثير من المتاجر والشركات بالغلق ووقف عمليات البيع والشراء بأحد المراكز التجارية المعروفة بالمدينة، بعد أن ضايقت «قرود المكاك» العملاء، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست».

ويذكر سوراتشا تشانبراسيت، نائبا مركزا « بإنجيا » للتسوق، أن عدد كبير من القرود قد توغل داخل المركز التجاري للتسلق وإزعاج العملاء الذين يأتون للتسوق، وغالبا ما يجعل أصحاب الأعمال الصغيرة المستأجرين مساحة لبيع سلعهم إلى إصلاح الأضرار التي تلحق ببضاعتهم كل شهر، مضيفا أنه تم طرح المركز التجاري للبيع قبل عامين ولكن لم يأت مشترون .

وأضاف: سابقا زار مستثمر صيني المنطقة للتحقق من جدوى الاستثمار، ولكن عندما أدرك أن هناك مشكلة تهدد قلب المدينة لم يتم حلها، قام بتأجيل الاستثمار دون جدوي ».

وصرحت غرفة تجارة « لدوبوري » إن وسط المدينة، الذي كان في يوم من الأيام منطقة تجارية رئيسية، أصبح الآن مهجور وينهار، كما صرح رئيس الغرفة بونجساتورن تشايشانابيش قائلا: «يتعين على الحكومة أن تقرر على مستوى السياسة كيف ستطور لدوبوري كمدينة تاريخية بها العديد من المواقع التاريخية وكيف ستساعد الحكومة في تعزيز السياحة في المقاطعة وجذب المزيد من السياح».

حيث يعقد مهرجان سنوي للقرود في المنطقة كفكرة لشكر السياح على زيارة المدينة، ولكن في السنوات الأخيرة انتشرت في المدينة زيادة في المشكلات التي تنتج عن زيادة عدد القرود، ففي عام 2020، تم تصوير مئات «الماك» من عصابتين متنافستين تقاتلان بعضهما البعض في شوارع المدينة.

وقام المسؤولون المحليون بالحفاظ على أعداد القرود من خلال برامج التعقيم الطبي الجماعي، ومن المتوقع أن يجري المسؤولون الحكوميون في المنطقة مذكرة تفاهم مع إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات لإيجاد حلول مشتركة لحل المشكلة .

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