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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تأهل تاريخي.. منتخب الأردن يبلغ نصف نهائي كأس آسيا 2023

منتخب الأردن
منتخب الأردن
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حقق منتخب الأردن، اليوم الجمعة، إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، على حساب طاجيكستان بهدف للا شئ.

وفاز المنتخب الأردني على طاجيكستان بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس آسيا، المقام حاليًا في قطر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق وحيدت أزماتوفيتش خانونوف لاعب طاجيكستان بالخطأ في مرماه، وذلك في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بذلك، تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخه، لينتظر الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وأستراليا.

يذكر أن، الجنرال محمود الجوهري قاد منتخب الأردن فنيًا في بطولة كأس آسيا 2004، ولم يتأهل إلى نصف النهائي بعد الخروج أمام اليابان.

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