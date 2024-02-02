قائمة منتخب ألعاب القوى البارالمبي المشارك في بطولة فزاع الدولية بالإمارات

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، التي تستعد للمشاركة في منافسات بطولة فزاع الدولية 2024.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات بطولة فزاع الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال في الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري.

قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

يرأس البعثة إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.