غدا.. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعرض فيلم الأطفال cars

يعرض مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفيلم الأمريكي للرسوم المتحركة cars ، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال.

"cars" فيلم أمريكي كرتوني ثلاثي الأبعاد، من إنتاج 2006، والذي تدور أحداثه حول سيارة السباق ذات الشخصية البطولية المثالية "لايتننج ماكويين"، التي تخاطر بكل شيء في سبيل النجاح والشهرة ولا تعبأ بأي شخص حولها، فماذا يحدث حين ترغم على العيش في مدينة ريفية فقيرة لا يهتم أحد بها بالمظاهر هناك، فتبدأ بتعلم الصداقة، والوفاء، والحب، وتتوالى الأحداث.

الفيلم بطولة الفنانين: أوين ويلسون، ولاري، وبول نيومان، وبوني هنت، وتوني شلهوب، وجون راتزينبيرغ، وجورج كارلن، وتشيتش مارين، قصة: جون لاسيتر، وجو رانفت، وجورجين كلوبين، وبريندا شابمان، وسيناريو: جون لاسيتر، وجو رانفت، وجورجين كلوبين، ودان فوجلمان، وكييل موراي، وفل لورين، وروبرت ل. بيرد، ودانيال جيرسون، وبوني هنت، ودون لايك، وستيف بورسيل، ودان سكانلون، ومن إخراج جون لاستير، وجو رانفت.