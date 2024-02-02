انطلاق المرحلة الأولى من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات "HER World"

نظمت وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع الاتحاد الدولى والاتحاد الافريقي والاتحاد المصرى لكرة السلة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، المرحلة الاولي من مراكز تدريب كرة السلة للفتيات تحت شعار "Her World".

وأعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان المبادرة تأتي ضمن المبادرات التى تتبناها الوزارة لتمكين المرأة والفتيات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار الإهتمام بالمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة.

وأضاف صبحي ان مراكز تدريب كرة السلة تهدف الى نشر ثقافة لعبة كرة السلة بين الفتيات الصغار وتوسيع قاعدة الممارسة والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من مراكز التدريب كرة السلة فى ١٢ محافظة وهى ( القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية،الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، البحر الاحمر، قنا، اسوان، بورسعيد) وذلك لانتقاء ٣٠ فتاة من المرحلة العمرية 2013 / 2014 للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة، لممارسة كرة السلة وفق شروط ومعايير للعبة كرة السلة على ان يتم إعداد وانتقاء من المشاركات وتدريبهن بمعدل مرتين إسبوعياً، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة.