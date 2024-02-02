الهلال الأحمر: مرضى الكلى في غزة يدخلون مرحلة الخطر لتعذر نقلهم للمستشفيات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مرضى الكلى في قطاع غزة يدخلون مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لهم في خان يونس، مشيرا الى وجود عدد من الإصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم بسبب استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

وعلاوة على ذلك، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقصًا حادًا في مخزون الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأكسجين من النفاد مرة أخرى وشح شديد في الطعام.