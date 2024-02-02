ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21426 طن تشمل: 5881 طن كلينكر و3785 طن رمل و10760 طن يوريا و1000 طن أسمنت معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42559 طن تشمل: 4965 طن ذرة و 4368 طن زيت طعام و 11032 طن خردة و63 طن فول صويا و 4017 طن ابلاكاش و 10700 طن قمح و 800 طن سكر و6614 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 579 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3600 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109769 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128672 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6240 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4825 شاحنة .

نجح ميناء دمياط في استقبال أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمراراً لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (ONE FREEDOM) التابعة للخط الملاحي الياباني (ONE) والتي ترفع علم هونج كونج و يبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طن ويصل غاطسها إلى 16 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.