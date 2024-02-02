ads
الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 11 حالة تعد بمساحة 24 فدانا على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة، إستمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعدي بمساحة 2920 ألف متر و 11 حالة تعدي بمساحة 24 فدان و 5 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح غراب أن المحافظة بكافة أجهزتها لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 11 حالة إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية