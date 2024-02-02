محافظ مطروح يفتتح مسجد الفردوس بواحة سيوة.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة مسجد الفردوس، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وحسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ومحمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن المسجد تمت صيانته وتطويره وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه.

وقد أدى شعائر الجمعة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، ودارت الخطبة حول الفرج بعد الشدة والذي يعد من دروس وعبر رحلة الإسراء والمعراج، مؤكدًا على أن رحلة الإسراء والمعراج قد سبقت بالأمر بالصبر، وأن الله تعالى أخبر أن معيته وتأييده ومعونته لمن يصبر على الشدائد، وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وكان هذا هو الحديث السابق على رحلة الإسراء والمعراج حيث جاء بعده قوله تعالى " سبحان الذى أسرى بعبده ".

وسُبِقَ الحديث أيضاً عن المعراج بالأمر بالصبر حيث قال تعالى " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا " ثم تلاها بالحديث عن المعراج لتكون الرسالة إلى هذه الأمة أن الصبر يعقبه الفرج وأن مع العسر يسرا، وليتيقن المسلم من خطاب ربه " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" والأمة والوطن يمر بمحنة شديده تحتاج منا إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومرابطة.

وأشار عبد البصير أن النصر والفرج والتأييد والمعونة تأتي من قبل الله تعالى، والأمة تتعرض لهجمة شرسة وموجة عاتية بقصد تفكيكها وضرب مقدساتها وفي القلب منها مصر والصمود والثبات والصبر مقدمات النصر لهذه الأمة وسبب رئيس في فشل مخططات أعدائها.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المسجد وسط فرحة أهالي واحة سيوة بتوالي افتتاحات المساجد واهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية بالواحة وتعاونها مع المحافظة في مزيد من الأنشطة الدينية والدعوية.

محافظ مطروح يفتتح مسجد الفردوس بواحة سيوة

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