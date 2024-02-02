الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة ملف الصادرات وخاصة على مستوى المحاصيل الزراعية.

وتشهد الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة للنائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

طلب المناقشة العامة للنائب حسام الخولى ومناقشات بالشيوخ حول ملف الصادرات

وأكد النائب حسام الخولى فى طلب المناقشة، أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف، كما أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

كما تشهد جلسات مجلس الشيوخ مناقشة وإقرار تقارير اللجان النوعية عن عدد من طلبات المناقشة العامة للجنتى الطاقة والبيئة والصحة والإسكان.