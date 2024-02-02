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الجمعة 02 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصعيد القتال في خان يونس

خان يونس
خان يونس
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أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنه يشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنّ القتال في خان يونس تسبب في تزايد أعداد النازحين برفح جنوب قطاع غزة.

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