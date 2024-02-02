الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصعيد القتال في خان يونس

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنه يشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنّ القتال في خان يونس تسبب في تزايد أعداد النازحين برفح جنوب قطاع غزة.