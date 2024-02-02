25 لاعبًا سيناويًا يفوزون في بطولة أبطال أفريقيا للكونغ فو

فجر أبطال فريق أبو دريس في محافظة جنوب سيناء، مفاجأة من العيار الثقيل، في بطولة أبطال أفريقيا للكونغ فو، التي استضافها استاد القاهرة الدولي، في الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير الجاري؛ باقتناصهم 25 ميدالية بواقع 16 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية.

وأعرب الكابتن محمد صبحي، مدرب الفريق، عن بالغ سعادته ورضاه التام بما حققه فريقه في البطولة، معلنًا عن فوز 16 لاعبًا بالمركز الأول، و9 لاعبين بالمركز الثاني، ومهنأً مدينة أبو رديس وأكاديمية أبو رديس للكونغ فو، وموجهًا كل الشكر والتقدير لجميع الداعمين للفريق.

كان الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، قد أعلن عن مشاركة 9200 لاعب ولاعبة في بطولتي أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد والبطولة الأفريقية الثانية للأساليب التقليدية المقامتين في استاد القاهرة الدولى حتى 2 فبراير 2024.

وتقام بطولة أبطال إفريقيا للساند بنين وبنات على كأس اللواء سمير فؤاد تحت رعاية الاتحاد المصري فيما تقام البطولة الأفريقية الثانية الأساليب التقليدية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو.

يشرف على البطولة اللواء عصام خاطر أمين عام الاتحاد الأفريقي ويرأس لجنة المسابقات الحكم الدولى عصام سليمان ويرأس لجنة الحكام الحكم الدولي وليد أبو هيسه.

وقال المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو إنه لأول مرة يشارك هذا العدد الضخم في البطولتين المقامتين في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ممثلين لنحو 250 نادي ومركز شباب وهيئة رياضية.

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