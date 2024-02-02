كشف غموض واقعة سرقة محل "بلاى ستيشن" في التجمع الأول

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– عدد 6 أجهزة "بلاى ستيشن" – 20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.