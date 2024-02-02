ضبط متهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية

القت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على متهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء “بالقطامية”.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (خفير ) بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء "محل عمله" بدائرة القسم.

بمواجهته إعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالإشتراك مع (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) قائد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" شقيق الأخير (مالك مخزن خردة– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "ومالك السيارة المشار إليها") أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.