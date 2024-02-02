سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المبالغ المالية والهواتف بأسلوب "النشل" في الموسكي

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" بالموسكى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر") وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.