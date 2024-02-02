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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مقتل بائع خضراوات بسبب خلاف مع آخرين على الفرشة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى بائع خضروات مصرعه رميا بالرصاص على يد آخرين بسبب خلاف على الفرشة بمنطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (بائع خضروات) بها إصابات رش خرطوش وجروح وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المتهم  وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من "فرد خرطوش" تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (بائعين خضروات) وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الباعة الطلقات القاهرة