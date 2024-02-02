"القومي للحوكمة" يعلن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني لمركز مصر لريادة الأعمال

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.

وقالت الدكتور شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة: “إن المركز التعليمي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة”، مؤكدة أهمية تدريب وتطوير قدرات الشباب الذي يعدوا العنصر الفاعل في المجتمع.

أضافت الدكتورة شريفة شريف أن مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليمي للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب، مؤكدة أن أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أن المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوى أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، مشيرة إلى أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية

بإجمالي 24 مقرر، وجار العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة وجار تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.

وأضافت الدكتورة هبة زكي أنه باستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.

للدخول على المنصة التعليمية والتسجيل من خلال الرابط

https://learn.eeic.gov.eg/home