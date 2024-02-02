بحضور ممثلي 50 دولة.. وزير الأوقاف ومستشار الرئيس يؤديان صلاة الجمعة ببورسعيد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في بورسعيد، ضمن فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية وممثلي 50 دولة مشاركة بالمسابقة.

وقرأ آيات القرآن الكريم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بينما ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، خطبة الجمعة، بعنوان: "دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة"، وذلك مواكبة لشهر رجب المبارك الذي كانت في ليلة الإسراء و المعراج.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله -وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويحضر حفل افتتاحها ممثلين للمسابقات الدولية على مستوى العالم، وسفراء دول ومسئولين، ويشارك في المسابقة متسابقين من أكثر من 50 دولة.

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