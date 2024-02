يتعاون المخرج البريطاني تيم بيرتون، مع مؤلفة فيلم "Gone Girl" جيليان فلين، في مشروع جديد يحمل اسم “Attack of the Fifty Foot Woman”، يعود به بيرتون للسينما بعد 4 سنوات من طرح فيلم "Dumbo".

ويقوم بيرتون بإخراج الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والخيال العلمي حول وريثة ثرية تنمو لتصبح عملاقة بعد مواجهة كائن فضائي وتنتقم من زوجها المخادع. وفق موقع فارايتي.

وصدرت النسخة الأصلية من فيلم “Attack of the Fifty Foot Woman” عام 1958، من بطولة الممثلة أليسون هايز.