مصر أكتوبر: انضمام مصر لـ"البريكس" يضفي مرونة على الاقتصاد الوطني خلال الأزمات العالمية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تطلب من الحكومة بعض الإجراءات اللازمة والضرورية للخروج منها، موضحا أن تلك الاجراءات يجب ان تتضمن حلولا لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب المستثمرين.

وأضاف" الباز" فى تصريحات له اليوم، أن انضمام مصر للتجمع الاقتصادي بريكس خطوة مهمة ودفعة قوية للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة الاستفادة من ضوابط واليات التعامل بين دول التجمع،خاصة التعامل بالعملة المحلية فيما بينهم، مما يخفف الضغط على التعامل بالعملة الصعبة.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مزايا الدخول فى تجمع البريكس مع مجموعة من الدول صاحبة الاقتصاديات القوية، يغطي مرونة اكثر للاقتصاد الوطني فى مواجهة اي صراعات أو أحداث عالمية طارئة كتلك التي نشهدها منذ عامين، والتي أثرت على كل اقتصاديات العالم وفى القلب منها الاقتصاد المصري.

وشدد الباز على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، فضلا عن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة مما يسهم فى جذب مزيدا من الاستثمارات، مؤكدا أهمية توطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.