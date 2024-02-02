لأول مرة.. إنشاء مركز متخصص لمرضى السكري بالمعهد الطبي بدمنهور

أعلن الدكتور وائل الضوي مدير عام المعهد الطبي القومي بدمنهور، عن إنشاء أول مركز متخصص لمرضى السكري (عيادة متعددة التخصصات).

ويضم المركز فريق طبي متكامل يضم 7 تخصصات وهى:

السكرى.

الأمراض العصبية.

العيون.

جراحة الأوعية الدموية.

أمراض القلب.

الأسنان.

أمراض الكلى

وقال الضوي، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، إنه يتم عرض مرضى السكرى على الفريق الطبي للكشف المبكر عن مضاعفات السكري وعلاجها فى مراحلها الأولية، كما يوجد أيضا جلسة تثقيف صحى لمرضى السكري لتوعية المرضى بالمخاطر المحتملة للسكري وكيفية الوقاية منها، مع تطبيق المعايير الدولية والقواعد الإرشادية العالمية.

وأكد الضوي، أن المعهد يحرص دائما على تطوير ورفع كفاءة الخدمات القائمة وإدخال خدمات جديدة بغرض تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار مدير هيئة المستشفيات التعليمية.