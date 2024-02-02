اليوم.. رضا سليم ينتظم في التدريبات الجماعية

ينتظم رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.

وأجرى رضا سليم جراحة في الكتف خلال نوفمبر الماضي بعد إصابته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي وخاض خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.

وستكون مشاركة رضا سليم في التدريبات تدريجية حتى لا تتجدد آلام الكتف، وسيكون هناك حرص شديد في تدريبات اللاعب بحيث يبتعد عن الاحتكاك بزملائه في الملعب ولا يلعب بخشونة.

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش، اليوم الجمعة، استعداداً للارتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات مساء أمس الخميس من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي، وهو المعسكر الذى خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهت بالخسارة 1-2 فى الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.

ويعكف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء فى الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

وغاب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.