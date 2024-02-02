الأرصاد تكشف عن موعد بدء تحسن الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى نهاية اليوم الجمعة، حيث نتأثر بمنخفض جوي منذ يوم الإثنين الماضي، لافتة إلى أننا سنشهد تحسنا في الطقس بدءا من الغد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، أنّ الأجواء الشتوية الباردة تؤثر بشكل كبير على معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية من البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الطقس البارد ناتج عن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، بالإضافة إلى وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة.