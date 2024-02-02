ضبط صاحب كيان وهمي للنصب على المواطنين بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات، على خلاف الحقيقة بقصد تحقيق الإستفادة المادية والإجتماعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته "33 كارنيه "مزورين" بإسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية، مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة، 2 أكلاشيه، مجموعة من الكروت الشخصية، طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة، 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته، "جهاز "هارد ديسك"، طابعة حاسب آلى، وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير" وبفحص الأجهزة المضبوطه فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.