صبري حافظ: طه حسين صاحب الفضل في تكوين المكتبات بالمدارس الثانوية

قدم معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال فعالياته ندوة تحت عنوان "طه حسين ومؤسسات الثقافية"، بمشاركة الدكتور صبري حافظ أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن في جامعة لندن،، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة، والدكتور محمود عبدالباري عضو مجمع اللغة العربية، والناقد الادبي إيهاب الملاح.

قال الدكتور صبري حافظ: إن طه حسين كان له دور كبير في تأسيس جامعة الإسكندرية 1942، على أعلى مستوى تشبه جامعات فرنسا، وأدارها لأول عامين، وحين أقال الملك حزب الوفد تم إقالته من رئاسة الجامعة، وكان قد أحدث طفرة في وزارة الثقافة، كان كاتب منتظم في جريدة الأحرار المصريين، وانضم للكتابة في جريدة الوفد بعد فصله من الجامعة، كما مر بمعارك كثيرة وأطلق عليه الشعب المصري عميد الأدب العربي، بدلا من عميد كلية الآداب التي حرم منها بعد فصله

وأضاف حافظ: أن طه أسس إدارة الثقافة داخل وزارة المعارف، وكان صاحب فضل في تكوين مكتبات في جميع المدارس الثانوية، وجيلى من الذين استفادوا من هذا القرار حيث كان الاهتمام شديد بالقراءة.