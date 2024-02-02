مقتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية في دمشق

قالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر إيرانية ذات طابع شبه رسمي، أن مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني قد لقي حتفه في ضربة نفذتها إسرائيل في دمشق.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري قد أسقط عدة صواريخ إسرائيلية اليوم الجمعة أطلقت من هضبة الجولان، استهدفت منطقة جنوب دمشق، وفقًا لتقرير نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء.

وأفاد المصدر بأن العدو الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا في الساعة 4:20 صباحًا من اليوم، مستهدفًا عدة نقاط جنوب دمشق من هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ الهجوم، وتم إسقاط بعضها، ولم تتسبب الأحداث في خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.