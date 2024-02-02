كولر يجري تغييرات في مركز الهجوم بالأهلي خلال الفترة المقبلة

خرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغيير مركز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع المهاجم وسام أبو علي بالإضافة لأنتوني موديست قبل فترة توقف الدوري.

ويسعى كولر الإعتماد على كهرباء في مركز الجناح بدلًا من المهاجم الصريح الذي كان يشغله الفترة الماضية قبل ضم وسام وخلال تراجع مستوى موديست لكن الأمور ستتغيّر بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة بعد خروج منتخبي مصر وتونس من بطولة أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار حيث أصبح لدى النادي فرصة للتفاوض مع اللاعبين الذين تواجدوا في البطولة الأيام الماضية وفي مقدمتهم، محمد هاني وعلي معلول بجانب عمرو السولية الذي كان خارج قائمة مصر في البطولة القارية التي خرجت منها تونس من الدور الأول قبل أن يودّعها الفراعنة من دور الـ16.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الثلاثة قبل عودة الفريق للمنافسات القارية والمحلية وفي مقدمتها، مباراة شباب بلوزداد أحد أيام 16 أو 17 أو 18 فبراير الجاري بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم الأيام المقبلة مع الثلاثي، معلول والسولية وهاني من أجل حسم ملف التجديد حتى يكتمل تركيز الفريق بالكامل في الارتباطات المقبلة أفريقيًا ومحليًا.