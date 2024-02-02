ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. 4050 جنيهًا لعيار 21

الجمعة 02/فبراير/2024 - 09:34 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر داخل السوق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الجمعة، على مستوي الأعيرة المختلفة.

وعاودا منصات تحديد أسعار المعدن الأصفر، وقف خدماتها نظرا لما ذكرته بوجود مضاربات داخل السوق بالتوازي مع تصاعد سعر الصرف الأجنبي داخل السوق الموازية.

وسجل سعر أوقية الذهب 2040 دولار للبيع و2041 دولار للشراء والجنيه الذهب حوالي 30.6 ألف جنيه للبيع و31 ألف جنيه للشراء، وعيار 18 حوالي 3378 جنيه للبيع و3421 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 21 حوالي 4050 جنيه للبيع و3975 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 4371 جنيه للبيع و4428 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 2557 جنيه للبيع و2590 جنيه للشراء.